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Почесного консула Польщі відсторонено за публікацію колажу із Туском у формі СС

Неділя, 30 квітня 2017, 18:12
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Міністерство закордонних справ Польщі заявило про відсторонення від виконання обов’язків  почесного консулу в Огайо (США) Марію Шонет-Бінеду.

Як повідомляє польський Newsweek, причиною цього стала публікація посту у facebook колажу, де глава Європейської Ради Дональд Туск зображений у формі офіцера СС.

Видання зазначає – вимогу про звільнення почесного консулу оголосила прем’єр-міністр Беата Шидло. Вона заявила, що очікує від МЗС найшвидшого прийняття рішення по цій справі.

Сама Шонет-Бінеда заявила, що її сторінка було взламано, пов’язавши це із діяльністю свого чоловіка, яких входить у комісію по розслідуванню катастрофи літака Леха Качинського.

Нагадаємо, польська прокуратура вже декілька разів викликала Туска на допут у якості свідка по справі  після авіакатастрофи президентського літака Ту-154М у 2010 році під Смоленськом. 

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