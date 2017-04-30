Почесного консула Польщі відсторонено за публікацію колажу із Туском у формі СС

Міністерство закордонних справ Польщі заявило про відсторонення від виконання обов’язків почесного консулу в Огайо (США) Марію Шонет-Бінеду.
Як повідомляє польський Newsweek, причиною цього стала публікація посту у facebook колажу, де глава Європейської Ради Дональд Туск зображений у формі офіцера СС.
Po takim wpisie @MSZ_RP powinno odwołać p.Szonert z f-cji konsula!— Sławek Neumann (@SlawekNeumann) 28 квітня 2017 р.
Takie coś to podłość albo idiotyzm! Jedno i drugie kompromituje Polskę pic.twitter.com/vGTBocB91w
Видання зазначає – вимогу про звільнення почесного консулу оголосила прем’єр-міністр Беата Шидло. Вона заявила, що очікує від МЗС найшвидшого прийняття рішення по цій справі.
Сама Шонет-Бінеда заявила, що її сторінка було взламано, пов’язавши це із діяльністю свого чоловіка, яких входить у комісію по розслідуванню катастрофи літака Леха Качинського.
Нагадаємо, польська прокуратура вже декілька разів викликала Туска на допут у якості свідка по справі після авіакатастрофи президентського літака Ту-154М у 2010 році під Смоленськом.