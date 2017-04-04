Білий дім: хімічна атака в Сирії - наслідок слабкості адміністрації Обами

Вівторок, 04 квітня 2017, 20:34

У Білому домі заявили, що хімічна атака у Сирії, в результаті якої загинули понад 50 осіб, є наслідком слабкості та нерішучості попередньої адміністрації Барака Обами.

Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, повідомляє ABC News.

"Сьогоднішня атака є ганебною, її не можна ігнорувати з боку цивілізованого світу", - заявив Спайсер журналістам.

"Ці огидні дії режиму Башара Аль-Асада є наслідком слабкості та нерішучості попередньої адміністрації.

Президент Обама заявив у 2012 році, що він хоче встановити червону лінію проти застосування хімічної зброї, а потім нічого не зробив. США разом із нашими союзниками по всьому світу засуджують цей неприпустимий акт", - додав він.

Раніше американський сенатор Джон Маккейн заявив, що бездіяльність президента США Дональда Трампа щодо Сирії після хімічних атак, здійснених режимом Башара Асада проти народу, це "ганебна сторінка в американській історії".

За останніми даними, кількість загиблих в результаті газової атаки в сирійській провінції Ідліб збільшилася до 58 осіб.

Удар, внаслідок якого було вивільнено токсичний газ, був здійснений по місту Хан Шейхун у центрі провінції Ідліб. Зазначається, що люди загинули від задухи і отруєння газом.

Окремі спостерігачі заявили про газову атаку з допомогою хлору, інші кажуть про використання заріну.

Пізніше стало відомо, що у госпіталь, в якому надають допомогу постраждалим від газової атаки, влучила ракета.

Нагадаємо, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в середу, 5 квітня, через повідомлення про хімічну атаку в Сирії, в результаті якої загинули десятки людей.