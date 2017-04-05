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Число загиблих від хімічної атаки зросло до 72 осіб, серед них - 20 дітей

Середа, 05 квітня 2017, 12:26
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Кількість загиблих в результаті газової атаки в сирійській провінції Ідліб збільшилася до 72 осіб, серед них - 20 дітей.

Про це у своєму Twitter повідомляє AFP.

"Новий список жертв: серед 72 загиблих внаслідок можливої хімічної атаки у Сирії є 20 дітей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, удар, внаслідок якого було вивільнено токсичний газ, був здійснений по місту Хан Шейхун у центрі провінції Ідліб. Зазначається, що люди загинули від задухи та отруєння газом.

Окремі спостерігачі заявили про газову атаку з допомогою хлору, інші кажуть про використання заріну.

Пізніше стало відомо, що у госпіталь, в якому надають допомогу постраждалим від газової атаки, влучила ракета.

Зазначимо, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в середу, 5 квітня, через повідомлення про хімічну атаку в Сирії, в результаті якої загинули десятки людей.

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