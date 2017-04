Число загиблих від хімічної атаки зросло до 72 осіб, серед них - 20 дітей

Кількість загиблих в результаті газової атаки в сирійській провінції Ідліб збільшилася до 72 осіб, серед них - 20 дітей.

Про це у своєму Twitter повідомляє AFP.

"Новий список жертв: серед 72 загиблих внаслідок можливої хімічної атаки у Сирії є 20 дітей", - йдеться у повідомленні.

