Число загиблих від хімічної атаки зросло до 72 осіб, серед них - 20 дітей

Кількість загиблих в результаті газової атаки в сирійській провінції Ідліб збільшилася до 72 осіб, серед них - 20 дітей.
Про це у своєму Twitter повідомляє AFP.
"Новий список жертв: серед 72 загиблих внаслідок можливої хімічної атаки у Сирії є 20 дітей", - йдеться у повідомленні.
#BREAKING 20 children among 72 dead in suspected Syria chemical attack: new toll— AFP news agency (@AFP) 5 квітня 2017 р.
Нагадаємо, удар, внаслідок якого було вивільнено токсичний газ, був здійснений по місту Хан Шейхун у центрі провінції Ідліб. Зазначається, що люди загинули від задухи та отруєння газом.
Окремі спостерігачі заявили про газову атаку з допомогою хлору, інші кажуть про використання заріну.
Пізніше стало відомо, що у госпіталь, в якому надають допомогу постраждалим від газової атаки, влучила ракета.
Зазначимо, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в середу, 5 квітня, через повідомлення про хімічну атаку в Сирії, в результаті якої загинули десятки людей.