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В Україні створять єдиний центр з кібербезпеки за підтримки НАТО

Середа, 05 квітня 2017, 17:09
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В Україні створять єдиний центр з кібербезпеки за підтримки фахівців інформаційної безпеки НАТО, консультантів турецької компанії HAVELSAN та спеціалістів НТУУ "КПІ".

Про це повідомляє прес-служба державного концерну "Укроборонпром".

"ДП ДГЗІФ "Укрінмаш", що входить до складу ДК "Укроборонпром", розпочав підготовку до створення єдиного центру з кібербезпеки", - йдеться у повідомленні.

"10 років тому в Туреччині нами було створено найсучасніший центр кібербезпеки. В рамках українсько-турецької співпраці, ми готові надавати консультації щодо створення навіть кращого проекту", - заявив директор з кібербезпеки турецької компанії "HAVELSAN".

Повідомляється, що консультативну допомогу у створенні центру кібербезпеки надасть також команда "білих" хакерів "DCUA" під керівництвом Миколи Ільїна, що за результатами минулого року очолила світовий рейтинг у сфері кібербезпеки.

"Весь процес має складатись з певної кількості етапів і першим має бути створення команди професіоналів, які поєднані однієї ідеєю", - сказав Денис Гурак, заступник генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності ДК "Укроборонпром".

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