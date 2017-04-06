Знайти
АКТУАЛЬНО

Посли ЄС голосуватимуть за безвіз для України 26 квітня

Змінюється порядок перетину кордону ЄС, нові правила не стосуються українців – ДПС

До Естонії прибули всі військові і техніка для нового батальйону НАТО

Сербія після виборів: протестувальники озвучили вимоги до прем'єра Вучича

Європарламент проголосував за безвізовий режим для України

CNN опублікувало інтерв'ю з бойовиком ІДІЛ, який легально живе в Бельгії




Змінюється порядок перетину кордону ЄС, нові правила не стосуються українців – ДПС

Четвер, 06 квітня 2017, 11:51
Версія для друку Коментарі

З 7 квітня представники прикордонних служб на зовнішніх кордонах ЄС вводять нові правила ідентифікації та прикордонного оформлення з використанням відповідних баз даних.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, ці нововведення вступають у дію на підставі розпорядження Європейського парламенту та Ради ЄС 2017/458 від 15 березня 2017 року і напряму не стосуються громадян України, передає УНІАН.

Як пояснює ДПС, йдеться про те, що на даний момент громадяни ЄС на підставі законодавства Євросоюзу користуються правом вільного переміщення, що полягає на засадах мінімального прикордонного оформлення.

Після вступу в дію вищезазначеного розпорядження ці особи під час в’їзду та виїзду з території країн членів ЄС змушені будуть систематично проходити контроль на зовнішніх кордонах з подальшим внесення у базу даних, що не робилося до моменту набуття чинності даного розпорядження.

Європейські правоохоронці зазначають, що завдання, які входять до їхніх обов’язків, жодним чином не вплинуть на дотримання плинності прикордонного руху в пунктах пропуску на кордоні з Україною.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
14:01
фото
Новим мером Гібралтару стала колишня "Міс світу"
13:53
Климпуш-Цинцадзе: голосування ЄП щодо безвізу – це сильний сигнал агресору
13:26
Посли ЄС голосуватимуть за безвіз для України 26 квітня
13:17
Європарламент проголосував за безвізовий режим для України
13:12
Дії Росії на Донбасі суперечать Мінським угодам - прем’єр Латвії
12:59
Прем’єр Естонії: санкції мають залишатися до виконання Мінських угод
12:51
Дата саміту Україна-ЄС ще погоджується - Клімкін
12:45
Європейська правда опублікувала ключові правила роботи майбутнього безвізу
12:28
Результати розтину підтвердили використання хімзброї в Ідлібі - турецький міністр
12:01
Шведський уряд хоче відправити до Іраку поліцейських
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом

На кордоні завжди питають про мету візиту, а якщо прикордонник має хоча б тінь підозри – йде ретельніша перевірка. Але жодних "довідок з жеку"! Йдеться виключно про ті документи, які подорожуючий все одно мав би взяти з собою, коли їде за кордон...

Юрій Панченко, Європейська правда

Керівник Офісу з просування експорту: Ми не ведемо бізнес замість експортерів, але створюємо можливості

Мар'яна Каганяк: "Уряд має створювати умови для ведення бізнесу, тоді як Офіс – надавати професійну та безкоштовну інформацію, проводити навчання та роз’яснення, організовувати участь у бізнес-подіях, створювати можливості для пошуку партнерів, якими експортери можуть скористатися".


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  