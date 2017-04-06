Змінюється порядок перетину кордону ЄС, нові правила не стосуються українців – ДПС

Четвер, 06 квітня 2017, 11:51

З 7 квітня представники прикордонних служб на зовнішніх кордонах ЄС вводять нові правила ідентифікації та прикордонного оформлення з використанням відповідних баз даних.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, ці нововведення вступають у дію на підставі розпорядження Європейського парламенту та Ради ЄС 2017/458 від 15 березня 2017 року і напряму не стосуються громадян України, передає УНІАН.

Як пояснює ДПС, йдеться про те, що на даний момент громадяни ЄС на підставі законодавства Євросоюзу користуються правом вільного переміщення, що полягає на засадах мінімального прикордонного оформлення.

Після вступу в дію вищезазначеного розпорядження ці особи під час в’їзду та виїзду з території країн членів ЄС змушені будуть систематично проходити контроль на зовнішніх кордонах з подальшим внесення у базу даних, що не робилося до моменту набуття чинності даного розпорядження.

Європейські правоохоронці зазначають, що завдання, які входять до їхніх обов’язків, жодним чином не вплинуть на дотримання плинності прикордонного руху в пунктах пропуску на кордоні з Україною.