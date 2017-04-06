Оформлення паспортів у "доньці" ДМС припинилося через дії СБУ - заява

Четвер, 06 квітня 2017, 20:30

Внаслідок слідчих дій працівників Служби безпеки України в одного з операторів зв’язку 6 квітня тимчасово призупинено оформлення і видачу біометричних документів у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та "Паспортних сервісах" на всій території України.

Про це йдеться у заяві Державної міграційної служби України.

Підрозділи міграційної служби наразі працюють у штатному режимі.

"Найбільше проблему відчують на собі кияни, оскільки у Києві значна кількість закордонних паспортів оформлювалася у ЦНАП та чотирьох "Паспортних сервісах"", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Державна міграційна служба звернулася з листами до СБУ, Держспецзв’язку та Державного підприємства "Українські спеціальні системи" (ДП УСС) щодо максимально швидкого поновлення роботи каналів зв’язку та відновлення можливості оформлення та видачі документів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне підприємство "Документ" повідомило про тимчасове призупинення роботи всіх своїх центрів "Паспортний сервіс", де здійснюється оформлення закордонних паспортів та ID-карток, але Державна міграційна служба продовжує видавати паспорти.