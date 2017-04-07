Армія Сирії заявила про шість загиблих в результаті ракетного удару США

П'ятниця, 07 квітня 2017, 12:11

Командування збройними силами Сирії заявило, що в результаті ракетного удару США по авіабазі в провінції Хомс загинули шість осіб.

Про це повідомляє державне сирійське агентство Sana.

"О 3:42 ранку сьогодні Сполучені Штати Америки вчинили кричущий акт агресії проти однієї з наших авіабаз у центральному регіоні, в результаті чого загинули шість осіб і кілька отримали поранення, а також завданий величезний матеріальний збиток", - йдеться у повідомленні

Командування сирійської армії також заявило, що "неправильна стратегія США" підриває зусилля по боротьбі з тероризмом.

"Ця атака робить Сполучені Штати Америки партнером ІДІЛ, Джабхат Ан-Нусра та інших терористичних організацій, які з першого дня несправедливої війни в Сирії намагаються атакувати пункти сирійської армії і сирійські військові бази", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сил Башара Асада цього тижня.

Низка європейських держав, зокрема, Британія, Франція та Німеччина підтримали дії США.

У свою чергу Росія назвала ракетну атаку "актом агресії" і заявила, що призупиняє дію укладеного Меморандуму з США про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.