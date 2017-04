Ракетний удар США по Сирії: з'явилися фото і відео руйнувань

В Інтернеті з'явилися перші фото і відео наслідків ракетного удару США по авіабазі Шайрат сирійських урядових сил в провінції Хомс.

Сирійське командування офіційно заявило про шістьох загиблих в результаті ракетного удару, який відбувся сьогодні вночі, і про "значні матеріальні збитки".

Photos of Syrian Shayrat Airbase, Homs Countryside after the US Tomahawk strike this morning, some hangars, planes & runways still intact pic.twitter.com/43kzw927iP

На фото- та відеокадрах видно, що частина ангарів длі літаків зруйновані або пошкоджені. В той же час, на злітно-посадковій смузі серйозних пошкоджень не видно.

Tour of Syrian Shayrat Airbase, Homs Countryside after the US Tomahawk strike this morning, some areas of the base left intact pic.twitter.com/w9r9YUITkV