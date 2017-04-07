Ракетний удар США по Сирії: з'явилися фото і відео руйнувань

П'ятниця, 07 квітня 2017, 13:03

В Інтернеті з'явилися перші фото і відео наслідків ракетного удару США по авіабазі Шайрат сирійських урядових сил в провінції Хомс.

Сирійське командування офіційно заявило про шістьох загиблих в результаті ракетного удару, який відбувся сьогодні вночі, і про "значні матеріальні збитки".

Photos of Syrian Shayrat Airbase, Homs Countryside after the US Tomahawk strike this morning, some hangars, planes & runways still intact pic.twitter.com/43kzw927iP — M Green (@MmaGreen) 7 квітня 2017 р.

На фото- та відеокадрах видно, що частина ангарів длі літаків зруйновані або пошкоджені. В той же час, на злітно-посадковій смузі серйозних пошкоджень не видно.

Tour of Syrian Shayrat Airbase, Homs Countryside after the US Tomahawk strike this morning, some areas of the base left intact pic.twitter.com/w9r9YUITkV — M Green (@MmaGreen) 7 квітня 2017 р.

В американському командуванні раніше заявляли, що мішенню ракетного удару стали аеродром, склади нафтопродуктів та матеріально-технічного забезпечення, склади з боєприпасами, системи ППО і радари.

Нагадаємо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сил Башара Асада цього тижня.

Низка європейських держав, зокрема, Британія, Франція та Німеччина підтримали дії США.

У свою чергу Росія назвала ракетну атаку "актом агресії" і заявила, що призупиняє дію укладеного Меморандуму з США про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.