У Стокгольмі вантажівка вʼїхала у натовп, є загиблі

На пішохідній вулиці Дротнінггатан у столиці Швеції Стокгольмі вантажівка врізалася в перехожих.

Про це повідомляє The Local.

Видання повідомляє, що поліція підтвердила факт інциденту. За даними кореспондента шведського радіо, загинули щонайменше троє осіб.

Очевидці поширюють фото та відео з місця події.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb