У Стокгольмі вантажівка вʼїхала у натовп, є загиблі

На пішохідній вулиці Дротнінггатан у столиці Швеції Стокгольмі вантажівка врізалася в перехожих.
Про це повідомляє The Local.
Видання повідомляє, що поліція підтвердила факт інциденту. За даними кореспондента шведського радіо, загинули щонайменше троє осіб.
Очевидці поширюють фото та відео з місця події.
Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb— Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 квітня 2017 р.
Водночас у поліції не підтверджують інформацію про кількість загиблих і поранених, заявивши, що тривають рятувальні роботи.
Також у поліції не коментують, чи пов'язаний цей інцидент з тероризмом, не повідомляється і про те, що трапилося з автомобілем.
Інцидент трапився на пішохідній вулиці біля торгового центру Ahlens.
Пізніше шведське радіо повідомило, що правоохоронці підтвердили загибель щонайменше двох осіб.
Повідомляється, що вантажівка врізалася в торговий центр Ahlens у Стокгольмі та спалахнула.