У Стокгольмі вантажівка вʼїхала у натовп, є загиблі

П'ятниця, 07 квітня 2017, 16:24

відео, оновлено

На пішохідній вулиці Дротнінггатан у столиці Швеції Стокгольмі вантажівка врізалася в перехожих.

Про це повідомляє The Local.

Видання повідомляє, що поліція підтвердила факт інциденту. За даними кореспондента шведського радіо, загинули щонайменше троє осіб.

Очевидці поширюють фото та відео з місця події.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb — Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 квітня 2017 р.

Водночас у поліції не підтверджують інформацію про кількість загиблих і поранених, заявивши, що тривають рятувальні роботи.

Також у поліції не коментують, чи пов'язаний цей інцидент з тероризмом, не повідомляється і про те, що трапилося з автомобілем.

Інцидент трапився на пішохідній вулиці біля торгового центру Ahlens.

Пізніше шведське радіо повідомило, що правоохоронці підтвердили загибель щонайменше двох осіб.

Повідомляється, що вантажівка врізалася в торговий центр Ahlens у Стокгольмі та спалахнула.