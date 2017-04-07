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Швеція: вантажівка, що в'їхала в натовп, належала пивоварні, її викрали вранці

П'ятниця, 07 квітня 2017, 17:03
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Вантажний автомобіль, який вʼїхав у натовп біля торгового центру Ahlens в Стокгольмі, належав пивоварні Spendrups.

Про це повідомляє The Local.

"Шведська пивоварня Spendrups, якій належить вантажівка, заявила, що автомобіль був викрадений раніше", – йдеться у повідомленні.

"Це одна з наших вантажівок для доставки товарів. Під час доставки у ресторан Caliente хтось заскочив у кабіну водія і викрав авто в той момент, коли водій був зайнятий вивантаженням товару", – повідомив директор з комунікацій компанії Мартен Літ.

Раніше повідомлялося, що на пішохідній вулиці Дротнінггатан у столиці Швеції Стокгольмі вантажівка врізалася в перехожих.

За попередньою інформацією, щонайменше двоє осіб загинули.

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