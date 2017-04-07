Швеція: вантажівка, що в'їхала в натовп, належала пивоварні, її викрали вранці

Вантажний автомобіль, який вʼїхав у натовп біля торгового центру Ahlens в Стокгольмі, належав пивоварні Spendrups.
Про це повідомляє The Local.
"Шведська пивоварня Spendrups, якій належить вантажівка, заявила, що автомобіль був викрадений раніше", – йдеться у повідомленні.
"Це одна з наших вантажівок для доставки товарів. Під час доставки у ресторан Caliente хтось заскочив у кабіну водія і викрав авто в той момент, коли водій був зайнятий вивантаженням товару", – повідомив директор з комунікацій компанії Мартен Літ.
Раніше повідомлялося, що на пішохідній вулиці Дротнінггатан у столиці Швеції Стокгольмі вантажівка врізалася в перехожих.
За попередньою інформацією, щонайменше двоє осіб загинули.