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Теракт у Стокгольмі: 4 загиблих, 15 постраждалих

Субота, 08 квітня 2017, 09:42
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В результаті наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма у п’ятницю ввечері за останніми даними загинули чотири людини.

Про це повідомляє Aftonbladet.

За даними поліції, до лікарень були доставлені 15 постраждалих, 9 із них знаходяться у важкому стані.

Поліція затримала одного підозрюваного, фото якого раніше розповсюдили ЗМІ. На даний момент він знаходиться під вартою, у вівторок суд буде вирішувати, чи залишатиметься він там і надалі.

Була також інформація про другого затриманого, але офіційно правоохоронні органи цього не підтверджують.

Раніше повідомлялося, що біля торгового центру Ahlens у столиці Швеції Стокгольмі вантажівка врізалася в перехожих. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен заявив, що це була терористичну атака.

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