Теракт у Стокгольмі: 4 загиблих, 15 постраждалих

В результаті наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма у п’ятницю ввечері за останніми даними загинули чотири людини.

Про це повідомляє Aftonbladet.

За даними поліції, до лікарень були доставлені 15 постраждалих, 9 із них знаходяться у важкому стані.

Поліція затримала одного підозрюваного, фото якого раніше розповсюдили ЗМІ. На даний момент він знаходиться під вартою, у вівторок суд буде вирішувати, чи залишатиметься він там і надалі.

#UPDATE Sweden arrests a man for a "terrorist crime" after a truck ploughed into a crowd in Stockholm, killing 4 https://t.co/tFCUwa2vmx pic.twitter.com/czFSadzTkr