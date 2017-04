Сирія відновила вильоти з авіабази, яка потрапила під ракетний удар США

Сирійські військові літаки відновили вильоти з авіабази Шайрат, яка зазнала ракетного удару США в ніч на 7 квітня.

Про це повідомляє правозахисна група Сирійський центр моніторингу прав людини.

За даними організації, з бази вилетіли два бомбардувальники Су-22, які завдали ударів по території на сході провінції Хомс, підконтрольної терористам "Ісламської держави".

Video of the first Syrian Air Force (Sukhoi Su-22) bomber taking off from Shayrat Airbase after the US Tomahawk attack this morning pic.twitter.com/3vy2YxGLmz