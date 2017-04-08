Сирія відновила вильоти з авіабази, яка потрапила під ракетний удар США

Субота, 08 квітня 2017, 10:44

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Сирійські військові літаки відновили вильоти з авіабази Шайрат, яка зазнала ракетного удару США в ніч на 7 квітня.

Про це повідомляє правозахисна група Сирійський центр моніторингу прав людини.

За даними організації, з бази вилетіли два бомбардувальники Су-22, які завдали ударів по території на сході провінції Хомс, підконтрольної терористам "Ісламської держави".

Video of the first Syrian Air Force (Sukhoi Su-22) bomber taking off from Shayrat Airbase after the US Tomahawk attack this morning pic.twitter.com/3vy2YxGLmz — M Green (@MmaGreen) 7 квітня 2017 р.

Повідомляється також, що режим Асада і його союзники намагалися швидко відремонтувати злітно-посадкову смугу, щоб літаки змогли злетіти, і це стало своєрідною "моральною відповіддю" на американський ракетний удар.

Агентство Associated Press також повідомляє, що всього через кілька годин ракетного удару, сирійські військові літаки злетіли з авіабази Шайрат й уразили цілі опозиції на півночі і півдні країни, в тому числі одну в районі міста Хан-Шейхун, де у вівторок сталася атака із застосуванням хімічної зброї.

За даними телеканалу ABC News, представник уряду США підтвердив, що сирійські літаки злетіли з авіабази, але не підтвердив нанесення ударів.

Чиновник зазначив, що ракетні авіаудари знищили до 20 сирійських літаків, але додав, що ракети не були націлені на всі літаки, що були на базі, і що злітно-посадкова смуга також не була мішенню обстрілу.