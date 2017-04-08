Сирія відновила вильоти з авіабази, яка потрапила під ракетний удар США

Сирійські військові літаки відновили вильоти з авіабази Шайрат, яка зазнала ракетного удару США в ніч на 7 квітня.
Про це повідомляє правозахисна група Сирійський центр моніторингу прав людини.
За даними організації, з бази вилетіли два бомбардувальники Су-22, які завдали ударів по території на сході провінції Хомс, підконтрольної терористам "Ісламської держави".
Video of the first Syrian Air Force (Sukhoi Su-22) bomber taking off from Shayrat Airbase after the US Tomahawk attack this morning pic.twitter.com/3vy2YxGLmz— M Green (@MmaGreen) 7 квітня 2017 р.
Повідомляється також, що режим Асада і його союзники намагалися швидко відремонтувати злітно-посадкову смугу, щоб літаки змогли злетіти, і це стало своєрідною "моральною відповіддю" на американський ракетний удар.
Агентство Associated Press також повідомляє, що всього через кілька годин ракетного удару, сирійські військові літаки злетіли з авіабази Шайрат й уразили цілі опозиції на півночі і півдні країни, в тому числі одну в районі міста Хан-Шейхун, де у вівторок сталася атака із застосуванням хімічної зброї.
За даними телеканалу ABC News, представник уряду США підтвердив, що сирійські літаки злетіли з авіабази, але не підтвердив нанесення ударів.
Нагадаємо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сил Башара Асада цього тижня.
Низка європейських держав, зокрема, Британія, Франція та Німеччина підтримали дії США.
У свою чергу Росія назвала ракетну атаку "актом агресії" і заявила, що призупиняє дію укладеного Меморандуму з США про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.