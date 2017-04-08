У вантажівці, якою керував терорист у Стокгольмі, була вибухівка - ЗМІ

Субота, 08 квітня 2017, 11:07

У вантажівці, яка була використана у теракті в п'ятницю в Стокгольмі, були вибухові речовини.

Про це повідомляє шведський телеканал SVT із посиланням на джерела в поліції.

За даними телеканалу, у вантажівці була сумка із саморобною бомбою, яку мав підірвати терорист. Чому нападник не підірвав бомбу, поки не відомо.

Офіційно поліція інформацію про вибухівку не підтверджує.

Нагадаємо, в результаті наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма у п’ятницю ввечері за останніми даними загинули чотири людини, 15 отримали поранення.

Поліція затримала підюзрюваного у скоєнні теракту - 39-річного вихідця із Узбекистану.