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Німеччина виключає участь своїх літаків в ударах по армії Сирії

Субота, 08 квітня 2017, 11:34
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Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн заявила, що Бундесвер не братиме участі в ударах по сирійській армії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Наша головна мета - "Ісламська держава", - сказала міністр.

Німецькі літаки "Торнадо", наголосила вона, братимуть участь виключно в операціях проти ісламістів, зокрема збиратимуть розвідувальні дані.

У свою чергу, голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Реттген заявив, що ракетні удари США по Сирії - "правильна дія", яка, утім, не може стати стратегією.

"Вперше вдалося змусити сирійського президента Башара Асада заплатити. Можливо, це відлякає його від подібних дій у майбутньому", - зазначив він.

Нагадаємо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сил Башара Асада цього тижня.

Низка європейських держав, зокрема, Британія, Франція та Німеччина підтримали дії США.

У свою чергу Росія назвала ракетну атаку "актом агресії" і заявила, що призупиняє дію укладеного Меморандуму з США про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

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