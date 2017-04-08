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На фото росЗМІ з авіабази в Сирії помітили російські контейнери для хімзброї

Субота, 08 квітня 2017, 13:53
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На фотографіях російських ЗМІ, зроблених на сирійській авіабазі Шайрат після ракетного удару США, можна побачити контейнери, які можуть бути хімічними боєприпасами.

Про це повідомив волонтер групи Informnapalm Михайло Кузнецов на своїй сторінці у Facebook.

Кремлівське інформагентство РІА Новості у п’ятницю опублікувало низку фотографій наслідків ракетного удару США. У кадр потрапили блоки до контейнерів малогабаритних вантажів, які можуть бути як касетними уламково-фугасними, так і хімічними боєприпасами (БКФ-П). 

 

Такі ж контейнери можна бачити на фотографіях процесу знищення хімічного озброєння російськими військовиками на об’єкті зберігання і знищення хімічної зброї у місті Почеп Брянської області.

 
 


Чи були у цих контейнерах отруйні речовини, невідомо. Зазначимо, що Росія заблокувала резолюцію ООН щодо проведення розслідування хімічної атаки на сирійське місто Хан-Шейхун.

Нагадаємо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сил Башара Асада цього тижня.

Низка європейських держав, зокрема, Британія, Франція та Німеччина підтримали дії США.

У свою чергу Росія назвала ракетну атаку "актом агресії" і заявила, що призупиняє дію укладеного Меморандуму з США про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

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