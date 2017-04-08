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Глава МЗС Британії скасував візит до Москви через ситуацію в Сирії

Субота, 08 квітня 2017, 15:21
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Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон скасував запланований на 10 квітня візит до Москви.

Про це повідомив Джонсон в Twitter.

"Я не поїду з візитом до Москви в понеділок, 10 квітня. Мій пріоритет - переговори з моїми колегами по G7 щодо Сирії і російської підтримки Асада", - написав Джонсон.

"Події в Сирії корінним чином змінили ситуацію. Мій пріоритет зараз продовжувати контакти з США та іншими напередодні зустрічі G7 10-11 квітня - для створення скоординованої міжнародної підтримки режиму припинення вогню на місцях і активізації політичного процесу. Я буду працювати, щоб організувати для інших партнерів-однодумців зустріч і обговорити подальші дії", - йдеться у заяві на сайті британського МЗС.

Джонсон зазначив, що обговорив свої плани з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, який поїде до Москви, як і планувалося, після зустрічі G7.

"Ми засуджуємо те, що Росія продовжує захищати режим Асада навіть після нападу із застосуванням хімічної зброї проти мирних громадян. Ми закликаємо Росію зробити все можливе, щоб досягти політичного врегулювання в Сирії, і співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб гарантувати, що шокуючі події останнього тижня не повторяться", - зазначив Джонсон.

Наприкінці березня Джонсон відклав заплановану поїздку в Росію через перенесення зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Раніше Джонсон заявляв, що під час візиту до Москви буде заохочувати Росію змінити свої дії та повернути міжнародну довіру.

Джонсон мав приїхати до Москви на запрошення свого колеги Сергія Лаврова. Це мав бути перший за останні понад 5 років візит глави МЗС Британії до Москви.

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