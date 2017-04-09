ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракти в Єгипті

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за два теракти в Єгипті, які забрали життя щонайменше 36 осіб.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на агентство Amaq, близьке до терористів.
"Групи, яка належать до"Ісламського держави "скоїли два напади на церкви у містах Танта і Александрії", – йдеться у повідомленні Amaq.
Раніше повідомлялося, що в Єгипті 9 квітня прогриміли два вибухи.
Перший у місті Танта, внаслідок чого загинули щонайменше 25 осіб, а поранення отримали 60, другий, за кілька годин, в Александрії.
Вибухи сталися біля християнських церков і забрали життя десятків людей.
Відзначимо, що Папа римський Франциск повинен відвідати Каїр 28-29 квітня, щоб продемонструвати солідарність з християнською громадою Єгипту. Сам Франциск вже засудив теракти, повідомляє Reuters.