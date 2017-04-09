ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракти в Єгипті

Неділя, 09 квітня 2017, 17:14

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за два теракти в Єгипті, які забрали життя щонайменше 36 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на агентство Amaq, близьке до терористів.

"Групи, яка належать до"Ісламського держави "скоїли два напади на церкви у містах Танта і Александрії", – йдеться у повідомленні Amaq.

Раніше повідомлялося, що в Єгипті 9 квітня прогриміли два вибухи.

Перший у місті Танта, внаслідок чого загинули щонайменше 25 осіб, а поранення отримали 60, другий, за кілька годин, в Александрії.

Вибухи сталися біля християнських церков і забрали життя десятків людей.

Відзначимо, що Папа римський Франциск повинен відвідати Каїр 28-29 квітня, щоб продемонструвати солідарність з християнською громадою Єгипту. Сам Франциск вже засудив теракти, повідомляє Reuters.