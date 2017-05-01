Екс-прем’єр Британії Тоні Блер оголосив про повернення у політику через Brexit

Екс-прем’єр Великої Британії Тоні Блер заявив про намір повернутися у британську політику у зв'язку з Brexit.
Про це повідомляє Express.co.uk.
Зазначимо, що Тоні Блер з 1997 до 2007 року був прем'єр-міністром Великої Британії.
"Вся ця ситуація, пов'язана з Brexit дала мені пряму мотивацію, щоб брати більш активну участь у політиці. Треба буде зайнятися чорною роботою і я це зроблю... я буду брати активну участь у спробах сформувати політичну дискусію", - заявив колишній лідер лейбористів.
"Ми поки не знаємо, якою буде остаточна угода про вихід Великої Британії з блоку. Але ми виступаємо за дуже просту позицію британського здорового глузду, яка каже, а давайте спочатку подивимося, що Торі придумали.
Це все не йде всупереч волі народу. А йдеться про те, що воля народу може змінитися, коли вони побачать остаточну угоду", - додав він.
Раніше повідомлялося, що колишній прем’єр-міністр Британії Тоні Блер хоче переконати британців "піднятись" та змінити своє ставлення до Brexit.
Нагадаємо, Євросоюз планував почати предметні переговори про вихід Великої Британії з ЄС з 22 травня, але тепер цей термін перенесений через оголошення дострокових виборів у Британії.