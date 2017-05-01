Порошенко схвалив ратифікацію конвенції з Мальтою про уникнення подвійного оподаткування

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України "Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї".
Про це повідомляє прес-служба президента України.
Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протокол до неї були підписані 4 вересня 2013 року у Києві.
"Документ є важливим кроком у напрямку розширення двосторонньої договірно-правової бази між Україною та Республікою Мальта, сприятиме поглибленню співробітництва у торговельно-економічній та інвестиційній сферах, зокрема шляхом зменшення взаємних податкових перешкод", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 13 квітня 2017 року Верховна Рада підтримала закон про ратифікацію Конвенції між урядами України та Мальти про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.