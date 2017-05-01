Понад 350 цивільних загинули від авіаударів коаліції за три роки - Пентагон

Понеділок, 01 травня 2017, 12:18

Внаслідок авіаударів міжнародної коаліції у боротьбі проти ІДІЛ в Іраку і Сирії, ймовірно, загинули, понад 350 цивільних від початку операції, яка стартувала майже три роки тому.

Про це йдеться у звіті військових США, передає CNN.

Цифри, що містяться в щомісячному звіті щодо жертв серед цивільних під час проведення оперативно-тактичної операції "Непохитна рішучість" (Inherent Resolve), збільшилися до кінця березня.

Зазанчимо, що операція "Непохитна рішучість" проводиться міжнародною військовою коаліцією під керівництвом США проти ІДІЛ з серпня 2014 року.

"Ми шкодуємо про ненавмисну загибель мирних жителів в результаті зусиль коаліції проти ІДІЛ в Іраку і Сирії та висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ям та іншим людям, які зазнали шкоди внаслідок авіаударів", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що число загиблих цивільних збільшилося з 229 осіб наприкінці лютого до 352 у березні.