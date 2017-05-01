Турецький суд заборонив Вікіпедію на території країни

Понеділок, 01 травня 2017, 13:40

Перший кримінальний суд Анкари заборонив Вікіпедію, найбільшу в світі онлайн-енциклопедію, у Туреччині після того, як адміністрація сайту відмовилася видалити контент, де йдеться про підтримку Туреччиною сирійської громадянської війни, зокрема про зв'язок з терористичними угрупованнями.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Рішення суду про заборону "Вікіпедії" було прийнято напередодні - 30 квітня.

Згідно з рішенням суду, Вікіпедія буде доступною лише тоді, коли адміністрація видалить відповідний контент.

"Заборона була застосована щодо сайту www.wikipedia.org на основі Закону № 5651", - йдеться у рішенні.

За даними державного агентства Туреччини Anadolu, в уряді повідомили, що 29 квітня сайт був заблокований за те, що "стає джерелом інформації, де проводять наклепницьку кампанію проти Туреччини на міжнародній арені".

Туреччина вимагала у Вікіпедії видалити контент, що зв'язує країну з терористичними угрупованнями, але керівництво сайту відмовилося виконувати таку вимогу.

Раніше повідомлялося, що Туреччина 29 квітня перекрила всі доступи всередині країни до інтернет-енциклопедії Вікіпедія.