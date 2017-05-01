Знайти
АКТУАЛЬНО

У Стамбулі стались масові сутички поліції з демонстрантами, є затримані

Екс-прем’єр Італії Ренці переміг на праймеріз керівної Демократичної партії

У Лондоні планувалося провести ще два теракти - ЗМІ

Поліція у Варшаві побила протестуючих під час маршу ультраправих – ЗМІ

У Кутаїсі протестують проти перенесення парламенту Грузії до Тбілісі

Папа Франциск закликав до міжнародного посередництва між США та КНДР




Турецький суд заборонив Вікіпедію на території країни

Понеділок, 01 травня 2017, 13:40
Версія для друку Коментарі

Перший кримінальний суд Анкари заборонив Вікіпедію, найбільшу в світі онлайн-енциклопедію, у Туреччині після того, як адміністрація сайту відмовилася видалити контент, де йдеться про підтримку Туреччиною сирійської громадянської війни, зокрема про зв'язок з терористичними угрупованнями.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Рішення суду про заборону "Вікіпедії" було прийнято напередодні - 30 квітня.

Згідно з рішенням суду, Вікіпедія буде доступною лише тоді, коли адміністрація видалить відповідний контент.

"Заборона була застосована щодо сайту www.wikipedia.org на основі Закону № 5651", - йдеться у рішенні.

За даними державного агентства Туреччини Anadolu, в уряді повідомили, що 29 квітня сайт був заблокований за те, що "стає джерелом інформації, де проводять наклепницьку кампанію проти Туреччини на міжнародній арені".

Туреччина вимагала у Вікіпедії видалити контент, що зв'язує країну з терористичними угрупованнями, але керівництво сайту відмовилося виконувати таку вимогу.

Раніше повідомлялося, що Туреччина 29 квітня перекрила всі доступи всередині країни до інтернет-енциклопедії Вікіпедія.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
15:13
У ЄП закликали Меркель на зустрічі з Путіним зайняти тверду позицію щодо України
14:49
Макрон переможе Ле Пен у другому турі з результатом 61% - опитування
14:40
Британські прикордонники підтвердили затримання сімох українців – посольство
14:28
Союзник Ле Пен, якому обіцяна посада прем'єра, хоче звільнити Францію з "тюрми ЄС"
14:18
Сирійські курди заявили про звільнення центральних кварталів міста Табка від ІДІЛ
13:40
Турецький суд заборонив Вікіпедію на території країни
13:29
фото
Японія вперше задіяла найбільший воєнний корабель для супроводу авіаносця США
13:12
Посольство України перевіряє інформацію про затримання українців у Британії
12:53
У Лондоні затримали трьох жінок за підозрою у тероризмі
12:30
фото
У Стамбулі стались масові сутички поліції з демонстрантами, є затримані
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда

Удар з минулого: Македонія на роздоріжжі між ЄС і "православними скрепами"

Чи повернеться Македонія до авторитарної влади, прем’єр якої дружить із Путіним та говорить про ворожість західних цінностей? Для цього потрібно не допустити формування проєвропейської коаліції та роздмухати етнічні конфлікти, щоб змусити громадян забути про корупційність попереднього уряду.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Депутат, що їздив до Сирії з Аграмунтом: Росіяни маніпулювали мною під час цього візиту

За візит до Сирії я не отримав нічого... Я був у Донецьку та Луганську в лютому 2014-го, перед війною, і готовий поїхати туди ще, в якості доповідача по Україні, адже це дозволило б мені краще зрозуміти, що відбувається в рамках російської агресії проти України...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  