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Макрон переможе Ле Пен у другому турі з результатом 61% - опитування

Понеділок, 01 травня 2017, 14:49
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Кандидат у президенти Франції, лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон переможе свою суперницю Марін Ле Пен у другому турі виборів з результатом 61%.

Такими є результати нового опитування OpinionWay та ORPI для Les Echos і Radio classique, передає Le Figaro.

Згідно з новими даними, у другому турі президентських виборів Макрон переможе з 61% голосів (+1) Ле Пен, яка набирає лише 39% (- 1) голосів.

Таким чином, підтримка Макрона збільшилася на 1 процент (61%), в той час, як підтримка представниці ультраправих Ле Пен – зменшилася до 39%.

Опитування проводилося з 28 квітня до 30 квітня 2017 року.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти Франції, лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон переможе свою суперницю Марін Ле Пен у другому турі виборів з результатом 60%.

Нагадаємо, 42% французів вважають, що жоден з кандидатів на пост президента не зможе об'єднати країну.

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