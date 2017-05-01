Макрон переможе Ле Пен у другому турі з результатом 61% - опитування

Кандидат у президенти Франції, лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон переможе свою суперницю Марін Ле Пен у другому турі виборів з результатом 61%.
Такими є результати нового опитування OpinionWay та ORPI для Les Echos і Radio classique, передає Le Figaro.
Згідно з новими даними, у другому турі президентських виборів Макрон переможе з 61% голосів (+1) Ле Пен, яка набирає лише 39% (- 1) голосів.
Таким чином, підтримка Макрона збільшилася на 1 процент (61%), в той час, як підтримка представниці ультраправих Ле Пен – зменшилася до 39%.
Опитування проводилося з 28 квітня до 30 квітня 2017 року.
Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти Франції, лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон переможе свою суперницю Марін Ле Пен у другому турі виборів з результатом 60%.
Нагадаємо, 42% французів вважають, що жоден з кандидатів на пост президента не зможе об'єднати країну.