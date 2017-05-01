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КНДР заявила про готовність до чергового ядерного випробування в будь-який момент

Понеділок, 01 травня 2017, 16:05
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Північна Корея заявила, що буде продовжувати ядерні випробування з метою зміцнення своїх ядерних сил до максимуму, та може здійснити такі випробування у будь-який момент та у будь-якому місці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційне інформаційне агентство КНДР KCNA.

"Тепер, коли США посилили свій шантаж щодо санкцій і тиску на КНДР, виконуючи свою нову політику щодо КНДР, назвавши її політикою "максимального тиску та зобов'язань", КНДР прискорить в максимальному темпі заходи для зміцнення свого ядерного засобу залякування", - заявив представник МЗС Північної Кореї.

"Заходи КНДР для зміцнення ядерної сили до максимуму будуть здійснені послідовно у будь-який момент та в будь-якому місці згідно з рішенням верховного керівництва", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, Північна Корея 29 квітня здійснила черговий запуск балістичної ракети. Запуск виявився невдалим, ракета, очевидно, вибухнула через кілька секунд після зльоту.

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