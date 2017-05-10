Трамп заявив, що новий директор ФБР відновить престиж агентства

Середа, 10 травня 2017, 14:55

Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнений директор ФБР Джеймс Комі буде замінений тим, хто робитиме краще свою роботу та поверне ФБР престиж.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Джеймс Комі буде замінений кимось, хто буде робити набагато краще свою роботу, повертаючи дух і престиж ФБР", - написав він.

James Comey will be replaced by someone who will do a far better job, bringing back the spirit and prestige of the FBI. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 травня 2017 р.

"Комі втратив довіру майже всіх у Вашингтоні, як республіканців, так і демократів. Коли все заспокоїться, вони ще подякують мені!", - заявив Трамп.

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 травня 2017 р.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.