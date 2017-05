Трамп заявив, що новий директор ФБР відновить престиж агентства

Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнений директор ФБР Джеймс Комі буде замінений тим, хто робитиме краще свою роботу та поверне ФБР престиж.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Джеймс Комі буде замінений кимось, хто буде робити набагато краще свою роботу, повертаючи дух і престиж ФБР", - написав він.

