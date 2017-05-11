Рада ЄС у четвер розгляне безвізовий режим для України

Четвер, 11 травня 2017, 08:34

Міністри країн ЄС з питань сільського господарства та рибальства сьогодні, 11 травня, ухвалять рішення про надання Україні безвізового режиму.

Після затвердження рішення міністрами відбудеться підписання і публікація рішення в Офіційному журналі ЄС.

Фактично безвіз набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.

Раніше повідомлялося, що церемонія підписання в Європейському парламенті надання Україні безвізового режиму може відбутися вже 17 травня.

Нагадаємо, 6 квітня 2017 року Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Після цього 26 квітня комітет постійних представників ЄС (COREPER) затвердив надання безвізового режиму для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

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