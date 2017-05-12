Трамп зустрівся з Лавровим на прохання Путіна

П'ятниця, 12 травня 2017, 08:33

Президент США Дональд Трамп зустрівся із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на прохання президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Politico.

"Такий дружній візит у Білому домі - фотографії, на яких президент (Трамп - Ред.) бесідує з Лавровим та послом РФ в США Сергієм Кисляком були опубліковані МЗС Росії, хоча американській пресі не дозволили висвітлювати візит - відбувся на прохання Путіна, зроблене під час останньої телефонної розмови з Трампом", - зазначає видання.

"Він вирішив прийняти його, тому що Путін попросив його", - сказав прес-секретар Білого дому про зустріч Трампа з Лавровим.

"Путін конкретно просив про це під час телефонної розмови, коли вони в останній раз говорили", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Білий дім не очікував, що російський уряд дозволить своєму державному інформагентству публікувати фотографії зустрічі президента США Дональда Трампа і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Нагадаємо, що 10 травня у Білому домі відбулися зустрічі глави МЗС РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і президентом США Дональдом Трампом.

Того ж дня президент США Дональд Трамп зустрівся у Білому домі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та обговорив з ним подальшу підтримку України з боку США.

Через деякий час Трамп, після проведених зустрічей з главами МЗС України та РФ Павлом Клімкіним та Сергієм Лавровим, розповів про ці події у своєму Twitter, зробивши одне повідомлення.