Трамп зустрівся з Лавровим на прохання Путіна

Президент США Дональд Трамп зустрівся із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на прохання президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє Politico.
"Такий дружній візит у Білому домі - фотографії, на яких президент (Трамп - Ред.) бесідує з Лавровим та послом РФ в США Сергієм Кисляком були опубліковані МЗС Росії, хоча американській пресі не дозволили висвітлювати візит - відбувся на прохання Путіна, зроблене під час останньої телефонної розмови з Трампом", - зазначає видання.
"Він вирішив прийняти його, тому що Путін попросив його", - сказав прес-секретар Білого дому про зустріч Трампа з Лавровим.
"Путін конкретно просив про це під час телефонної розмови, коли вони в останній раз говорили", - додав він.
Раніше повідомлялося, що Білий дім не очікував, що російський уряд дозволить своєму державному інформагентству публікувати фотографії зустрічі президента США Дональда Трампа і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
Нагадаємо, що 10 травня у Білому домі відбулися зустрічі глави МЗС РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і президентом США Дональдом Трампом.
Того ж дня президент США Дональд Трамп зустрівся у Білому домі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та обговорив з ним подальшу підтримку України з боку США.
Через деякий час Трамп, після проведених зустрічей з главами МЗС України та РФ Павлом Клімкіним та Сергієм Лавровим, розповів про ці події у своєму Twitter, зробивши одне повідомлення.