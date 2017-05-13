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Майже половина німців виступає за створення мінфіну єврозони - опитування

Субота, 13 травня 2017, 10:17
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46 % громадян Німеччини підтримали ідею створення міністерства фінансів країн-учасниць єврозони.

 Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке було проведене на замовлення німецького видання Spiegel, передає Deutsche Welle.

Згідно з опитуванням, 46% респондентів висловились за створення міністерства фінансів єврозони, а 45% - проти.

Крім того, більшість німців, 51 %, погодились з думкою, що федеральному уряду Німеччини варто підтримати новообраного президента Франції Еммануеля Макрона з реалізацією його плану реформ та збільшити видатки на спільні інвестиції в Європі.

Нагадаємо, під час передвиборної кампанії у Франції Еммануель Макрон виступав за поглиблення інтеграції в рамках Європейського Союзу, зокрема, пропонував створити спільний бюджет країн-учасників єврозони, а також спільне міністерство фінансів.

12 травня міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле заявив, що ці ідеї є раціональними, проте зазначив при цьому, що для їхньої реалізації необхідно буде змінювати договори, на основі яких функціонує ЄС.

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