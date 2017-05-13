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Північна Корея припускає можливість діалогу з США

Субота, 13 травня 2017, 12:36
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Північна Корея готова до діалогу з США, якщо будуть досягнуті відповідні умови.

Про це повідомляє BBC з посиланням на повідомлення південнокорейських ЗМІ.

Чхве Сон-хі, чиновниця МЗС Північної Кореї, відповідальна за відносини з США, провела у Норвегії зустріч з колишніми представниками американської адміністрації. За її словами, двосторонні розмови між Вашингтоном і Пхеньяном розглядаються.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що має бажання вирішити північнокорейську кризу, однак можливий і масштабний конфлікт.

Протягом останніх тижнів КНДР збільшила частоту випробувань балістичних ракет, демонструючи власну силу.

США відповіли направленням у регіон військових кораблів для встановлення у Південній Кореї системи ПРО.

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