Північна Корея припускає можливість діалогу з США

Північна Корея готова до діалогу з США, якщо будуть досягнуті відповідні умови.
Про це повідомляє BBC з посиланням на повідомлення південнокорейських ЗМІ.
Чхве Сон-хі, чиновниця МЗС Північної Кореї, відповідальна за відносини з США, провела у Норвегії зустріч з колишніми представниками американської адміністрації. За її словами, двосторонні розмови між Вашингтоном і Пхеньяном розглядаються.
Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що має бажання вирішити північнокорейську кризу, однак можливий і масштабний конфлікт.
Протягом останніх тижнів КНДР збільшила частоту випробувань балістичних ракет, демонструючи власну силу.
США відповіли направленням у регіон військових кораблів для встановлення у Південній Кореї системи ПРО.