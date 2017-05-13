Глава МЗС Британії припустив, що РФ спробує втрутитись у вибори в країні

Субота, 13 травня 2017, 13:55

Існує "реалістична можливість" того, що Росія намагатиметься втрутитися у вибори у Великій Британії наступного місяця.

Про це заявив глава МЗС Британії Борис Джонсон в інтерв’ю The Telegraph.

За його словами, президент Росії Володимир Путін "зрадів би", якби на виборах 8 червня перемогла Лейбористська партія Джеремі Корбіна.

"Ми звісно ж думаємо про те, що він зробив в Америці, у Франції, те, нащо він здатний у західнобалканських країнах, тому ми повинні бути пильними" - сказав Джонсон, натякаючи на причетність російського президента до втручання у вибори в США та атаки на штаб Еммануеля Макрона.

За його словами, Путін хотів би "підірвати довіру до демократії в цілому та дискредитувати демократичний процес".

"Путін дійсно зрадів би ослабленню оборони Британії, зниженню активності її зовнішньої політики, нашому відособленню від США – це б стало водою на його млин, саме тим, чого він хоче" - заявив глава МЗС Британії.

На думку Джонсона, такий хід подій можливий у разі перемоги лейбористів на виборах.

Як відомо, позачергові вибори у Великій Британії відбудуться 8 червня.