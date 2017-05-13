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Україна отримала від ЄС 10 млн євро на реформу держуправління

Субота, 13 травня 2017, 16:30
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Європейський союз прийняв рішення про виплату першого траншу в рамках програми ЄС "Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні" у розмірі 10 млн євро.

Про це повідомляє  департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

"Європейські партнери відзначили, що високо цінують зусилля уряду щодо реформування державного управління та відзначають наявність політичної волі до впровадження цих змін" - йдеться у повідомленні.

"Підтримка наших європейських партнерів – це підтвердження того, що ми на правильному шляху щодо змін в системі державного управління. Маємо успішно впровадити одну з найважливіших для України реформ.", - заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

Як відомо, 19 грудня минулого року було підписано угоду між Європейською комісією та урядом України, якою передбачено, за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу, виконання програми, спрямованої на допомогу Україні в реалізації Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 роки.

Загальний обсяг бюджетної підтримки з боку ЄС для реалізації програми складає 104 млн євро.

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