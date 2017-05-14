Макрон офіційно став президентом Франції

Неділя, 14 травня 2017, 12:33

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В Єлисейському палаці сьогодні, 14 травня, пройшла урочиста церемонія передачі президентських повноважень новообраному президенту Франції Еммануелю Макрону.

Про це повідомляє Le Figaro.fr.

На початку церемонії Макрон провів зустріч із президентом Франції Франсуа Олландом, який сьогодні залишає свою посаду. В ході зустрічі Олланд передав новому лідеру країни контроль над ядерними силами та ввів у курс поточних справ.

Після цього Олланд залишив Єлисейський палац.

Як повідомляє Le Figaro, за традицією новому президенту також був наданий ступінь Великого магістра Ордена почесного легіону.

Далі голова Конституційної ради Франції офіційно оголосив його президентом Франції, після чого Макрон виголосив свою першу промову на новій посаді.

Під час промови Макрон заявив про необхідність відбудувати та відродити Європу.

Нагадаємо, лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон здобув 66,10% голосів під час другого туру президентських виборів у Франції.

За Макрона проголосували понад 20,7 млн виборців. Його суперницю Марін Ле Пен підтримали понад 10,6 млн.