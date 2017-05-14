Українців немає серед постраждалих внаслідок аварії потяга у Греції – МЗС

Неділя, 14 травня 2017, 14:45

Громадяни України не постраждали внаслідок аварії потяга у Греції, яка сталася поблизу міста Салоніки.

Про це у своєму Twitter повідомляє Департамент консульської служби МЗС.

"За оперативною інформацією поліції Салонік, українців немає серед постраждалих внаслідок аварії потяга 13 травня", - йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією поліції #Салоніки, українців немає серед постраждалих внаслідок аварії потяга 13.05. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 14 травня 2017 р.

Нагадаємо, на півночі Греції в результаті сходження з рейок міжміського потяга загинули 4 людини, ще 5 отримали серйозні травми.