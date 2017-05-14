Знайти
АКТУАЛЬНО

В апараті Макрона вже зроблено перші призначення

У Вашингтоні призначать контактну особу для взаємодії з Україною - Порошенко

Порошенко: восени стане ясно, як ми зближуватимемось з ЄС та НАТО

Макрон офіційно став президентом Франції

Ракета КНДР впала на відстані 100 км від Росії - ЗМІ

У Греції потяг врізався у житловий будинок, 4 особи загинули




3 млн 300 тисяч українців отримали біометричні паспорти - Порошенко

Неділя, 14 травня 2017, 15:15
Версія для друку Коментарі

На даний момент понад три мільйони українців отримали біометричні паспорти для виїзду за кордон.

Про це заявив президент України Петро Порошенко на прес-конференції в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Понад 3 мільйони 300 тисяч отримали біометричні паспорти" - завив він, висловивши впевненість, що є також значна частина українців, що мають діючі відкриті шенгенські візи у паспортах без біометричного чипу.

"У 2016 році українці понад 16 мільйонів разів перетинали кордон з ЄС... Вони тепер не матимуть потреби стояти у чергах в посольствах", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, у Державній міграційній службі України повідомили, що станом на 19 квітня було оформлено понад 3,2 млн біометричних закордонних паспортів, а до кінця 2017 року очікується оформлення ще 2 млн.

Як повідомлялося, 11 травня Євросоюз завершив схвалення безвізового режиму для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
16:28
В апараті Макрона вже зроблено перші призначення
15:58
У Вашингтоні призначать контактну особу для взаємодії з Україною - Порошенко
15:47
Від глобальної кібератаки постраждали понад 100 тис. організацій в 150 країнах - Європол
15:25
Порошенко: восени стане ясно, як ми зближуватимемось з ЄС та НАТО
15:15
3 млн 300 тисяч українців отримали біометричні паспорти - Порошенко
15:02
Климпуш-Цинцадзе: парламентські вибори у Франції не заважають роботі "нормандської четвірки"
14:45
Українців немає серед постраждалих внаслідок аварії потяга у Греції – МЗС
14:34
ЄС підтримуватиме Україну на шляху до євроінтеграції – посол
14:18
У Франції з музею викрали корону XIX століття вартістю мільйон євро
13:46
У Боснії та Герцеговині розбився легкомоторний літак, 5 загиблих
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Клер Демесмей, Юлія Хаманн, IPG

Всупереч ЄС: чому проєвропейська позиція не допомогла Макрону на виборах

У Франції незадоволення Євросоюзом сягнуло високого рівня: понад чверть французів наразі вважають, що членство в ЄС має більше мінусів, ніж плюсів... Та чи треба уособлювати розрив з Європою, щоб стати президентом Франції в 2017 році?

Юлія Курнишова, для Європейської правди

Президент-миротворець: чи вдасться новому лідеру Кореї втримати півострів від війни

Президентські вибори в Південній Кореї відбулися на тлі двох криз. Перша, політична, призвела до імпічменту попереднього президента. Але набагато важливіша міжнародна криза, спровокована ядерними випробуваннями КНДР.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  