3 млн 300 тисяч українців отримали біометричні паспорти - Порошенко

Неділя, 14 травня 2017, 15:15

На даний момент понад три мільйони українців отримали біометричні паспорти для виїзду за кордон.

Про це заявив президент України Петро Порошенко на прес-конференції в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Понад 3 мільйони 300 тисяч отримали біометричні паспорти" - завив він, висловивши впевненість, що є також значна частина українців, що мають діючі відкриті шенгенські візи у паспортах без біометричного чипу.

"У 2016 році українці понад 16 мільйонів разів перетинали кордон з ЄС... Вони тепер не матимуть потреби стояти у чергах в посольствах", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, у Державній міграційній службі України повідомили, що станом на 19 квітня було оформлено понад 3,2 млн біометричних закордонних паспортів, а до кінця 2017 року очікується оформлення ще 2 млн.

Як повідомлялося, 11 травня Євросоюз завершив схвалення безвізового режиму для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".