Порошенко: восени стане ясно, як ми зближуватимемось з ЄС та НАТО

Неділя, 14 травня 2017, 15:25

Президент України Петро Порошенко обіцяє оприлюднити деталі подальшого зближення України та європейських структур на початку вересня.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію незмінний", - наголосив він.

"Деталі (подальшої інтеграції) хочу обґрунтувати у вересні в посланні до Верховної ради", - підкреслив президент.

Варто наголосити, що законом "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" нині не передбачена мета вступу до НАТО, натомість передбачене "поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації".

Як відомо, на початку лютого Петро Порошенко заявив, що має намір провести в країні референдум, на який буде винесено питання про вступ в НАТО.