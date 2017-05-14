В апараті Макрона вже зроблено перші призначення

Клер Демесмей, Юлія Хаманн, IPG

У Франції незадоволення Євросоюзом сягнуло високого рівня: понад чверть французів наразі вважають, що членство в ЄС має більше мінусів, ніж плюсів... Та чи треба уособлювати розрив з Європою, щоб стати президентом Франції в 2017 році?