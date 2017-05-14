В апараті Макрона вже зроблено перші призначення

В команді новообраного президента Франції Еммануеля Макрона вже зроблено перші призначення.
Про це повідомляє Le Figaro.
За даними видання, Макрон призначив 44-річного Алексі Колера на пост генерального секретаря Єлисейського палацу. Колер очолював кабінет Макрона (2014-2016 роки), коли той був міністром економіки Франції.
Крім того, головним радником з питань зовнішньої політики призначено 61-річного посла Франції у Німеччині Філіппа Етьєна.
Керівником апарату президента стане 64-річний Патрік Строда, який обіймав посаду префекта регіону Іль-де-Франс.
А спеціальним радником призначено 30-річного Ісмаеля Емельяна, який раніше займався стратегією кампанії руху "Вперед".
Нагадаємо, в Єлисейському палаці сьогодні, 14 травня, пройшла урочиста церемонія передачі президентських повноважень новообраному президенту Франції Еммануелю Макрону.