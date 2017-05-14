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У Середземному морі знайшли тіла семи мігрантів, 484 особи - врятовано

Неділя, 14 травня 2017, 16:56
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У Середземному морі напередодні рятувальники знайшли тіла семи осіб, які загинули у спробі дістатися до Європи, 484 мігранти було врятовано.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані італійської берегової охорони.

Мігранти були врятовані з чотирьох окремих гумових човнів італійською береговою охороною, військово-морським флотом, рятувальною групою та двома приватними суднами.

Берегова охорона не повідомила жодних подробиць про походження мігрантів, проте більшість мігрантів прибувають в Італію з країн Африки, розташовані на південь від Сахари або Бангладеш.

За підрахунками МОМ, цього року 1 222 осіб загинули, намагаючись дістатися берегів ЄС за цим маршрутом станом на 10 травня, у порівнянні з 966 особами минулого року в цей же період.

Раніше повідомлялося, що на початку травня у Середземному морі близько 250 людей зникли безвісти або могли затонути, намагаючись дістатись берегів Європи.

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