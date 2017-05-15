Внаслідок стрілянини у Франції постраждали троє людей – ЗМІ

Понеділок, 15 травня 2017, 09:21

У неділю ввечері у французькому місті Даммарі-ле-Лі (департамент Сена і Марна) внаслідок стрілянини постраждали троє осіб.

Про це повідомляє портал La République 77.

Відзначається, що стрілянина сталася в місці скупчення близько 40 осіб на площі на південному сході міста. Причина зібрання незрозуміла.

Внаслідок стрілянини поранення отримали троє людей, стан одного пораненого тяжкий.

На місце події прибули посилені наряди поліції.

Деталі інциденту залишаються невідомими. Зазначається, що нещодавно у місті відбувалися сутички між місцевими жителями і представниками влади.