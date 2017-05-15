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Трамп вражений Макроном, зустріч пройде вже 25 травня у Брюсселі

Понеділок, 15 травня 2017, 10:02
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Президент США Дональд Трамп та новообраний президент Франції Еммануель Макрон проведуть зустріч за спільним ланчем у Брюсселі в цьому місяці.

Про це повідомляє AFP.

Високопоставлені чиновники адміністрації США повідомили, що Трамп матиме зустріч з Макроном 25 травня в Брюсселі.

У Білому домі вважають, що 39-річний французький центрист, який зайняв свій пост у неділю, та 70-річний лідер США вже не такі незручні союзники, як це спочатку може здатися.

"І все це - попри підозри, що Трамп начебто волів би, щоб ультраправий кандидат Марін Ле Пен виграла останні вибори у Франції", - зазначає AFP.

"Вони - двоє нових лідерів на сцені", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації Трампа, додавши, що недавня телефонна розмова між двома лідерами пройшла дуже добре.

Трамп "був дуже вражений паном Макроном", - сказав чиновник.

Нагадаємо, в Єлисейському палаці 14 травня пройшла урочиста церемонія передачі президентських повноважень новообраному президенту Франції Еммануелю Макрону. 

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