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Меркель і Макрон обіцяють надати нової динаміки реформуванню ЄС

Вівторок, 16 травня 2017, 08:40
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Президент Франції Еммануель Макрон під час першого закордонного візиту обговорював з канцлером Німеччини Ангелою Меркель можливу реформу Євросоюзу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Обоє політиків після розмови зазначили, що Європейський Союз перебуває у "критичному історичному моменті".

"Німеччині упродовж тривалого часу буде добре, якщо буде добре Європі. А Європі буде добре лише тоді, коли Франція буде сильною", - заявила Меркель.

Вона відзначила тісний зв'язок інтересів Парижа та Берліна. Політики заявили про намір розробки "дорожньої карти" проектів в ЄС та Єврозоні, над якими спільно працюватимуть обидві держави. Планується, що у липні - після парламентських виборів у Франції - з цією метою відбудеться спільне засідання урядів.

"Ми можемо надати цьому нової динаміки", - наголосила Меркель.

Канцлер також зазначила, що з точки зору Берліна внесення змін до засадничих угод ЄС є можливим. Макрон погодився, що у цьому питанні не повинно бути "табу".

Він водночас наголосив на важливості подолання надмірної забюрократизованості Європейського Союзу, а також "історичного перезапуску" ЄС. Макрон також заявив, що виступає проти випуску спільних євробондів, які би покривали колишні борги окремих держав, оскільки це призводить до безвідповідальної політики.

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