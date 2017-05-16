У Білому домі заперечують розголошення Трампом секретної інформації

Перший заступник радника президента США з національної безпеки Діна Пауелл заявила, що інформація ЗМІ про те, що президент Дональд Трамп розкрив секретні дані міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, є неправдивою.
Про повідомляє телеканал CNN.
"Ці повідомлення неправдиві. Президент лише обговорював спільні загрози, перед якими опинилися обидві країни" - сказала вона.
Радник Трампа з нацбезпеки Герберт Макмастер також заперечив розкриття секретної інформації.
"Джерела розвідувальної інформації чи методи розвідки не обговорювалися жодного разу, президент не розкрив деталей військових операції, про які раніше було б невідомо. Я був у кімнаті. Цього не сталося" - сказав він.
Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що на зустрічі Трампа і Лаврова обговорювалося широке коло питань.
"Під час цього обміну думками розглядався характер конкретних загроз, але вони не обговорювали джерела і методи або військові операції", - уточнив Тіллерсон.
Раніше видання Washington Post повідомило, що Дональд Трамп під час переговорів з Сергієм Лавровим поділився надсекретною інформацією.