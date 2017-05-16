Знайти
АКТУАЛЬНО

Трамп розкрив Лаврову секретну інформацію – Washington Post

Порошенко хоче вступу України до Шенгенської зони

Експорт до ЄС у I кварталі зріс на 24,5%

Вже майже 70% британців підтримують Brexit - опитування

Президент Франції офіційно визначив нового прем’єр-міністра

Посли G7 стурбовані законопроектом, який становить загрозу НАБУ




У Білому домі заперечують розголошення Трампом секретної інформації

Вівторок, 16 травня 2017, 08:58
Версія для друку Коментарі

Перший заступник радника президента США з національної безпеки Діна Пауелл заявила, що інформація ЗМІ про те, що президент Дональд Трамп розкрив секретні дані міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, є неправдивою.

Про повідомляє телеканал CNN.

"Ці повідомлення неправдиві. Президент лише обговорював спільні загрози, перед якими опинилися обидві країни" - сказала вона.

Радник Трампа з нацбезпеки Герберт Макмастер також заперечив розкриття секретної інформації.

"Джерела розвідувальної інформації чи методи розвідки не обговорювалися жодного разу, президент не розкрив деталей військових операції, про які раніше було б невідомо. Я був у кімнаті. Цього не сталося" - сказав він.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що на зустрічі Трампа і Лаврова обговорювалося широке коло питань.

"Під час цього обміну думками розглядався характер конкретних загроз, але вони не обговорювали джерела і методи або військові операції", - уточнив Тіллерсон.

Раніше видання Washington Post повідомило, що Дональд Трамп під час переговорів з Сергієм Лавровим поділився надсекретною інформацією.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
09:22
Глава МЗС Польщі: РФ не виконує Мінські угоди, санкції треба зберегти
08:58
У Білому домі заперечують розголошення Трампом секретної інформації
08:49
Порошенко збирається до Берліна на переговори з Меркель
08:40
Меркель і Макрон обіцяють надати нової динаміки реформуванню ЄС
08:29
Трамп розкрив Лаврову секретну інформацію – Washington Post
08:09
Порошенко хоче вступу України до Шенгенської зони
19:52
США звинуватили режим Асада у масових стратах в’язнів
19:12
Економіка Греції повернулась у рецесію
18:48
Експорт до ЄС у I кварталі зріс на 24,5%
18:28
фото
101-річний ветеран Другої світової встановив парашутний рекорд
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Єгор Бойченко, адвокат, для Європейської правди

З грошима в Європу: штрафи та обмеження на ввезення готівки до ЄС

Майте на увазі, що французькі митники, виявивши у вас значну суму, не полінуються додатково перерахувати всю наявну готівку, і якщо загальна сума перевищить 10 000 євро, у вас можуть бути неприємності. Від 2013 року діє сервіс електронного декларування готівки DALIA...

Наталя Іщенко, для Європейської правди

Мирний план ЄС чи торгівля суверенітетом? Чим загрожує нова криза у Косові

Відставка косовського уряду може створити загрозу мирному врегулюванню на Балканах. Європейські політики й надалі наполягають на продовженні переговорів із Сербією та Чорногорією. Але, здається, сама Європа – і не тільки – має з цього приводу великі сумніви.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  