В РФ назвали передачу Трампом секретних даних Лаврову вигаданою сенсацією

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що інформація про передачу президентом США Дональдом Трампом секретних даних главі МЗС Сергію Лаврову є вигаданою сенсацією, розповсюдженою американськими ЗМІ.
Про це Захарова написала на своїй сторінці у Facebook.
"Хлопці, ви знову американських газет начиталися? Не треба їх читати. Їх можна використовувати по-різному, але читати не треба - останнім часом це вже не тільки шкідливо, але й небезпечно", - написала вона.
Захарова нагадала, що ще 11 травня попереджала про те, що "американські ЗМІ, мабуть, планували видати "сенсацію" про зустріч Лаврова і Трампа".
Раніше видання Washington Post повідомило, що Дональд Трамп під час переговорів з Сергієм Лавровим поділився надсекретною інформацією.
Згодом перший заступник радника президента США з національної безпеки Діна Пауелл заявила, що інформація ЗМІ про те, що президент Дональд Трамп розкрив секретні дані міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, є неправдивою.