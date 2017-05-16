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В РФ назвали передачу Трампом секретних даних Лаврову вигаданою сенсацією

Вівторок, 16 травня 2017, 13:21
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Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що інформація про передачу президентом США Дональдом Трампом секретних даних главі МЗС Сергію Лаврову є вигаданою сенсацією, розповсюдженою американськими ЗМІ.

Про це Захарова написала на своїй сторінці у Facebook.

"Хлопці, ви знову американських газет начиталися? Не треба їх читати. Їх можна використовувати по-різному, але читати не треба - останнім часом це вже не тільки шкідливо, але й небезпечно", - написала вона.

Захарова нагадала, що ще 11 травня попереджала про те, що "американські ЗМІ, мабуть, планували видати "сенсацію" про зустріч Лаврова і Трампа".

Раніше видання Washington Post повідомило, що Дональд Трамп під час переговорів з Сергієм Лавровим поділився надсекретною інформацією.

Згодом перший заступник радника президента США з національної безпеки Діна Пауелл заявила, що інформація ЗМІ про те, що президент Дональд Трамп розкрив секретні дані міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, є неправдивою.

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