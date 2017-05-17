США розширили санкції проти Сирії,у списку – родичі Асада

Середа, 17 травня 2017, 08:34

Міністерство фінансів США внесло в санкційний список п'ять фізичних і п'ять юридичних осіб із Сирії, відповідальних за продовження насильницьких дій, які чинить уряд Башара Асада.

Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

Серед внесених до санкційного переліку осіб – Мухаммад Аббас, двоюрідний брат Рамі Маклуфа, сирійського бізнесмена і двоюрідного брата президента Сирії Башара Асада.

Мінфін США наклав санкції на Маклуфа ще в 2008 році, звинувачуючи його у спонсору ванні корупції в сирійському уряді.

США наклали санкції на Аббаса через те, що той представляв фінансові інтереси Маклуфа. Крім того були накладені санкції на організацію Al-Bustan Charity та її директора, оскільки її власником є Рамі Маклуф.

Також були накладені санкції на Іхаба та Іяда Маклуфів, братів Рамі Маклуфа за допомогу сирійському уряду обходити санкції.