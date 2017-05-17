Знайти
АКТУАЛЬНО

У Європарламенті відбудеться церемонія підписання безвізу для України

Трамп передав Лаврову секретні дані від джерела з Ізраїлю – ЗМІ

Дострокові парламентські вибори в Австрії відбудуться 15 жовтня

Представництво ЄС закликає Раду відхилити поправки, що можуть вбити систему ProZorro

Трамп намагався вплинути на розслідування проти Флінна - екс-директор ФБР

Трамп каже, що мав право ділитися інформацією на переговорах з Росією




США розширили санкції проти Сирії,у списку – родичі Асада

Середа, 17 травня 2017, 08:34
Версія для друку Коментарі

Міністерство фінансів США внесло в санкційний список п'ять фізичних і п'ять юридичних осіб із Сирії, відповідальних за продовження насильницьких дій, які чинить уряд Башара Асада.

Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

Серед внесених до санкційного переліку осіб – Мухаммад Аббас, двоюрідний брат Рамі Маклуфа, сирійського бізнесмена і двоюрідного брата президента Сирії Башара Асада.

Мінфін США наклав санкції на Маклуфа ще в 2008 році, звинувачуючи його у спонсору ванні корупції в сирійському уряді.

США наклали санкції на Аббаса через те, що той представляв фінансові інтереси Маклуфа. Крім того були накладені санкції на організацію Al-Bustan Charity та її директора, оскільки її власником є Рамі Маклуф.

Також були накладені санкції на Іхаба та Іяда Маклуфів, братів Рамі Маклуфа за допомогу сирійському уряду обходити санкції.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
09:39
Ердоган і Трамп погодились щодо спільної боротьби з тероризмом попри розбіжності
09:16
У Європарламенті відбудеться церемонія підписання безвізу для України
08:59
Трамп намагався вплинути на розслідування проти Флінна - екс-директор ФБР
08:43
Литву визнали найбільш питущою країною в світі
08:34
США розширили санкції проти Сирії,у списку – родичі Асада
08:14
ЄС призначив нових послів в Росії, Молдові та ще 39 країнах
08:07
Трамп передав Лаврову секретні дані від джерела з Ізраїлю – ЗМІ
19:54
Польща не погодиться на нав’язування квот біженців – Шидло
19:26
Єврокомісія погрожує покарати деякі країни ЄС за відмову приймати мігрантів
18:49
У Європі можуть відмовитись надавати розвіддані США після передачі інформації РФ – ЗМІ
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Надія Коваль, для Європейської правди

Прем'єр-бунтівник: як Макрон вдруге переграв республіканців

З призначенням Філіпа – політика з репутацією бунтівника – Еммануель Макрон утверджується у ролі великого деструктора французької політичної системи. Фактично маргіналізувавши Соціалістичну партію, президент взявся за розвал "Республіканців".

Юлія Курнишова, для Європейської правди

Самотність Трампа: що означає скандальна відставка глави ФБР

Відставка Джеймса Комі стала доказом падіння довіри Трампа до членів його команди. Прагнення президента замкнути на собі вирішення всіх завдань загрожує посиленням помилок. Однією з них може виявитися передача Трампом секретної інформації під час зустрічі з Лавровим.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  