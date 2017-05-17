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Віце-прем'єр з євроінтеграції: Рада має схвалити закон про харчову безпеку

Середа, 17 травня 2017, 19:36
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Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розраховує на остаточне схвалення Верховною Радою у четвер, 18 травня, законопроекту №0906 про харчову безпеку.

Про це ідеться у заяві на сторінці офісу віце-прем'єра у Facebook.  

"Іванна Климпуш-Цинцадзе визначила цей документ як пріоритетний для створення ефективної та збалансованої системи безпечності та якості харчових продуктів в Україні, а також функціонування Зони вільної торгівлі з ЄС", - сказано у повідомленні.

У заяві офісу віце-прем’єра також відзначають, що ухвалення цього закону запровадить в Україні європейську систему державного контролю безпечності харчової продукції, яка базується на принципі "від лану до столу".

"Окрім покращення якості продуктів для українських споживачів і пильнішої уваги до здоров`я тварин, це спростить нашу торгівлю з ЄС та розширить експортний потенціал української харчової промисловості", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, раніше до остаточного ухвалення закону про держконтроль харчових продуктів закликали у Представництві ЄС в Україні. 

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