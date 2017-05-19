ДТП на Таймс-Сквер: водій каже, що перед наїздом чув голоси

П'ятниця, 19 травня 2017, 11:51

Чоловік, який спричинив автомобільну аварію в центрі Манхеттена в Нью-Йорку перед наїздом на пішоходів "чув голоси" та після інциденту заявив, що очікував смерті.

Про це повідомляє The Associated Press.

Двоє співробітників правоохоронних органів розповіли, що водій Річард Рохас, обвинувачений в наїзді на пішоходів на Таймс-Сквер, каже, що чув голоси та чекав смерті.

Повідомляється, що Рохас був узятий під варту в четвер після наїзду у натовп, внаслідок чого загинув підліток та ще 23 людини постраждали.

За словами правоохоронців, проведений на алкоголь тест показав негативні результати, проте тести на наркотики ще не завершено.

Крім того, у поліції повідомили, що 26-річний ветеран Військово-Морського Флоту США був затриманий минулого тижня після того, як він погрожував ножем нотаріусу, якого звинувачував у крадіжці його особистості.

Один чиновник також розповів, що Рохас під час попереднього затримання розповідав, що за ним стежать невідомі.

Нагадаємо, напередодні автомобіль на шаленій швидкості врізався в перехожих на Таймс-Сквер у Нью-Йорку, внаслідок чого загинула одна людина, ще 23 особи постраждали. Інцидент не вважають пов'язаним із тероризмом.