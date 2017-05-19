ЄС наполягає на обранні висококваліфікованого та незалежного аудитора НАБУ

П'ятниця, 19 травня 2017, 11:55

Посол ЄС Хюг Мінгареллі наголосив на необхідності призначення найбільш кваліфікованого і незалежного кандидата на пост аудитора НАБУ.

Представництво ЄС в Україні наводить слова посла на своїй сторінці у Twitter.

"Скоро Кабмін прийматиме важливе рішення щодо аудиту НАБУ. Очікуємо, що буде обрано найбільш кваліфікованого і незалежного кандидата", - заявив Мінгареллі.

1/2 Мінґареллі: Скоро @Kabmin_UA прийматиме важливе рішення щодо аудиту #НАБУ. Очікуємо, що буде обрано найбільш кваліфік. і незал.кандидата — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 19 травня 2017 р.

"Важливо, щоб рекомендації міжнародної спільноти було взято до уваги під час процесу обрання", - додав посол.

2/2 Мінґареллі: важливо, щоб рекомендації міжнародної спільноти було взято до уваги під час процесу обрання. — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 19 травня 2017 р.

Як відомо, Кабмін 19 березня розпочав відбір свого аудитора для НАБУ.

21 березня Верховна рада не змогла призначити одного з трьох аудиторів для Національного антикорупційного бюро. Раді пропонувалися кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна.

У повторному конкурсі за посаду аудитора НАБУ від Верховної ради претендують 10 осіб.

За законом, НАБУ мають перевіряти три аудитори: від ВР, президента і Кабміну.