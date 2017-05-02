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Греція та міжнародні кредитори дійшли згоди щодо пакету реформ

Вівторок, 02 травня 2017, 09:35
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Греція та представники іноземних кредиторів дійшли згоди щодо пакету реформ, які відкривають країні шлях до отримання нових кредитів.

Про це заявив міністр фінансів Греції Евклід Цакалотос, передає Reuters.

 "Переговори за технічною угодою були завершені з усіх питань, шлях до переговорів щодо списання заборгованості прокладений", - сказав Цакалотос.

Домовленостей досягли вранці у вівторок, 2 травня.

Угода передбачає запровадження нових заходів жорсткої економії. Зокрема, містить зміну трудового законодавства, зміни у сфері енергетики, скорочення пенсій і підвищення податків.

Раніше Афіни пообіцяли скоротити пенсії у 2019 році і підвищити податки в 2020 році, щоб заощадити до 2% ВВП.

Перемовини тривали з жовтня й затягнулися на півроку через розбіжності між Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом щодо фінансових показників.

Тепер Греція повинна законодавчо схвалити нові заходи, перш ніж міністри фінансів єврозони схвалять виділення кредитів. 

Нагадаємо, у липні Греція має виплатити близько 7 млрд євро в рамках погашення заборгованості.

Голова Міжнародного валютного фонду раніше заявила, що Фонд братиме участь у реалізації програми фінансової допомоги Греції тільки за умови, що борг країни є стійким і його буде реструктуризовано.

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