Польща обурилась через слова Макрона про дружбу Качинського з Ле Пен

Вівторок, 02 травня 2017, 12:21

МЗС Польщі обурилося словами кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона про те, що друзями його опонентки Марін Ле Пен є президент Росії Володимир Путін та лідер керівної у Польщі партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський.

Про це ідеться у заяві польського МЗС.

Польські дипломати називають вжиті Макроном порівняння неприпустимими.

"Вкотре під час виборчої кампанії у Франції, союзницькій країні, котра так само, як і Польща, належить до ЄС та НАТО, кандидат, який бореться за найвищу посаду у державі, вдається до неприпустимих порівнянь і спрощень, які вводять в оману громадську думку", - йдеться у заяві польського відомства.

Польське МЗС підкреслює, що уряд Польщі "не є союзником Марін Ле Пен, вказування на нібито союз між пані Ле Пен і лідером партії "Право і справедливість" є маніпуляцією, а зарахування Ярослава Качинського до кола друзів Ле Пен, які порушують різноманітні свободи, є недоречним і безвідповідальним".

Крім того, у заяві наголошують, що будь-хто, хто добре знає історію і внутрішньополітичну ситуацію у Польщі, не має права закидати полякам симпатію до імперіалістичної Росії.

У понеділок, 1 травня, Еммануель Макрон на мітингу у Парижі заявив, що друзями та союзниками його суперниці Марін Ле Пен є "режими Орбана, Качинського та Путіна, які щодня порушують численні свободи", пише Gazeta Wyborcza.

Нагадаємо, раніше Польща розкритикувала заяву Еммануеля Макрона про необхідність санкцій проти Варшави, "яка порушує засади ЄС і демонструє брак поваги до європейських цінностей".