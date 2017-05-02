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В Сочі розпочалися переговори Меркель та Путіна

Вівторок, 02 травня 2017, 14:48
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула в Сочі з одноденним візитом, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє агентство dpa.

Очікується, німецький та російський лідери зосередять увагу на таких темах як конфлікти в Україні та Сирії, а також на підготовці до майбутнього саміту G20, який відбудеться в липні.

Володимир Путін зустрів Ангелу Меркель у своїй резиденції в Сочі. Переговори лідерів розпочалися, повідомляє агентство ТАСС.

Це другий візит німецького канцлера в Росію з часу, коли РФ незаконно анексувала український Крим 2014 року. 

Нагадаємо, у Європарламенті закликали Меркель зайняти тверду позицію щодо України на переговорах із Путіним, особливо стосовно питання санкцій. 

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