В Афганістані внаслідок атак бойовиків «Талібану» загнули 20 поліцейських

Неділя, 21 травня 2017, 11:37

В Афганістані в результаті нападів бойовиків "Талібану" вбиті 20 поліцейських, щонайменше 10 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Група бойовиків "Талібану", озброєних важкою і легкою зброєю, провела скоординовані напади на кілька контрольно-пропускних пунктів поліції в окрузі Шахджой провінції Забуль.

"Звіт, який ми маємо зараз, показує, що 20 поліцейських загинули, ще 10 поранені. Кількість може зрости", - розповів губернатор провінції Бісмулла Афганмал.

Також були убиті та поранені десятки талібів, додав губернатор.

Повідомляється, що окремо таліби взяли на себе відповідальність за смертоносну атаку в суботу на банк у провінції Пактія, в результаті якої загинуло шестеро людей.