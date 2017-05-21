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В Афганістані внаслідок атак бойовиків «Талібану» загнули 20 поліцейських

Неділя, 21 травня 2017, 11:37
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В Афганістані в результаті нападів бойовиків "Талібану" вбиті 20 поліцейських, щонайменше 10 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Група бойовиків "Талібану", озброєних важкою і легкою зброєю, провела скоординовані напади на кілька контрольно-пропускних пунктів поліції в окрузі Шахджой провінції Забуль.

"Звіт, який ми маємо зараз, показує, що 20 поліцейських загинули, ще 10 поранені. Кількість може зрости", - розповів губернатор провінції Бісмулла Афганмал.

Також були убиті та поранені десятки талібів, додав губернатор.

Повідомляється, що окремо таліби взяли на себе відповідальність за смертоносну атаку в суботу на банк у провінції Пактія, в результаті якої загинуло шестеро людей. 

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