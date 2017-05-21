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За тиждень після ракетного запуску КНДР знову випробувала снаряд

Неділя, 21 травня 2017, 12:17
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Північна Корея провела черговий пуск ракети чи снаряду невідомої модифікації.

Про це заявили військові Південної Кореї, передає Yonhap.

"Північна Корея здійснила сьогодні вдень запуск невідомого снаряду з ділянки у районі Пукчанг" - ідеться у заяві Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Минулого місяця у цьому ж районі Пхеньян намагався запустити ще одну ракету, але зазнав невдачі.

Ракета пролетіла 500 кілометрів у бік Японського моря. 

Більше інформації південнокорейські військові не надали, однак запущений снаряд, вірогідно, не є міжконтинентальною балістичною ракетою, передає Reuters із посиланням на анонімні джерела. 

Нагадаємо, минулих вихідних Північна Корея здійснила ще один тестовий запуск балістичної ракети за кілька днів після вступу на посаду нового президента Південної Кореї.

Джерела в американському уряді повідомили, що ракета Північної Кореї, яка була запущена 13 травня із західного району Кусон, впала на відстані приблизно 100 км (60 миль) від російського Владивостока.

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